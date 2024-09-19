Заболеваемость ОРВИ превышает прошлогодние показатели в Астане

В Астане растёт заболеваемость ОРВИ. За последнюю неделю в столице зарегистрировано 7 100 случаев острых респираторных вирусных инфекций. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается превышение заболеваемости на 19,5 процента или 1,2 раза. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций рассказала замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны Жанна Пралиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

"По результатам лабораторных исследований за 37 неделю заболевшие вирусом гриппа и вирусом COVID-19 не обнаружены. Выявлены негриппозные вирусы, такие как парагрипп 4 типа - 2, микст инфекция – 42. Среди заболевших ОРВИ из группы риска было 2,4% или 173 беременных женщин, 52,2% или 3 709 детей до 14 лет и 3,6% или 255 случаев среди детей до года", - проинформировала Пралиева.

С 18 сентября астанчан начали прививать от гриппа.

"Прививки за счёт средств местного бюджета проводят в 44 медицинских организациях ПМСП (15 поликлиник, СВА, ЦСЗ, ТОО). Своевременная вакцинация является лучшим способом предотвращения или минимизации осложнений гриппа", - пояснила спикер.

Она напомнила о мерах индивидуальной защиты:

- регулярное мытье рук;

- соблюдение правил респираторной гигиены (при кашле или чихании прикрывать рот и нос);

- при появлении, симптомов схожих с ОРВИ (температура, недомогание, лихорадка и другие) больному нужно сразу же ограничить число контактов с другими людьми, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса;

- избегать тесных контактов с людьми с признаками ОРВИ и гриппа;

- ношение масок в местах общественного пребывания (в поликлиниках, стационарах и других местах).