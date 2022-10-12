Заболеваемость ковидом снова растёт в Казахстане

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Заболеваемость ковидом снова растёт в Казахстане. За минувшие сутки в стране выявили 50 случаев COVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, с начала пандемии КВИ заразились 1 394 078 человек, побороть болезнь не смогли 13 692 пациента.

На 12 октября лечение от КВИ продолжают получать 1 039 человек (–902+ и 137 КВИ-), из них в стационарах находятся 106 пациентов, дома лечатся 933 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: