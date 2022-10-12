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pixabay.com Сегодня, 08:28
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Фото: pixabay.com

Заболеваемость ковидом снова растёт в Казахстане

Заболеваемость ковидом снова растёт в Казахстане. За минувшие сутки в стране выявили 50 случаев COVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, с начала пандемии КВИ заразились 1 394 078 человек, побороть болезнь не смогли 13 692 пациента.  

На 12 октября лечение от КВИ продолжают получать 1 039 человек (–902+ и 137  КВИ-), из них в стационарах находятся 106 пациентов, дома лечатся 933 пациентa.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – пять пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациента,
  • на аппарате ИВЛ – два пациента.
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#статистика #коронавирус #COVID-19
Журналист
Сегодня, 08:28
528
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