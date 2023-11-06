Заболеваемость корью растёт в Жетысуской области

В Жетысуской области растёт заболеваемость корью среди населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В прошлом году в регионе не было ни одного случая, в этом – по первичным диагнозам уже зарегистрировано 317 заразившихся. Из них лабораторно подтверждено 229.

По словам специалистов, большая часть заболевших – непривитые. Сейчас в регионе началась разъяснительная работа среди населения по вакцинации от опасного заболевания.