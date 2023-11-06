Заболеваемость корью растёт в Жетысуской области
Сегодня, 15:20
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Сегодня, 15:20Сегодня, 15:20
147Фото: Baigenews.kz
В Жетысуской области растёт заболеваемость корью среди населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
В прошлом году в регионе не было ни одного случая, в этом – по первичным диагнозам уже зарегистрировано 317 заразившихся. Из них лабораторно подтверждено 229.
По словам специалистов, большая часть заболевших – непривитые. Сейчас в регионе началась разъяснительная работа среди населения по вакцинации от опасного заболевания.
"В данное время ожидается поступление вакцины. Как прибудет вакцина, мы будем проводить массовую иммунизацию. Сейчас определяем посписочно контингент подлежащий. Вакцинация будет проводиться в ноябре-декабре", - сказала заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Индира Кунбасова.