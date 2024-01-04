Заболеваемость корью не снижается второй год в Казахстане
Сегодня, 20:21
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Сегодня, 20:21Сегодня, 20:21
62Фото: baigenews.kz/Жалгасбек Токтамысов
Об эпидемиологической ситуации по кори в Казахстане сообщили в Минздраве, передаёт BaigeNews.kz.
За 2023 год в республике зарегистрировано 29 648 случаев кори. На 4 января 2024 года - 30 002 случая. Из них порядка 80 процентов, или 23 760 приходится на детей до 14 лет.
Заболеваемость в основном регистрируется за счёт непривитых детей, на которых приходится 83 процента от числа заболевших.
Дополнительной иммунизацией охвачено более 849 тысяч человек.
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