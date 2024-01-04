Заболеваемость корью не снижается второй год в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по кори в Казахстане сообщили в Минздраве, передаёт BaigeNews.kz.

За 2023 год в республике зарегистрировано 29 648 случаев кори. На 4 января 2024 года - 30 002 случая. Из них порядка 80 процентов, или 23 760 приходится на детей до 14 лет.

Заболеваемость в основном регистрируется за счёт непривитых детей, на которых приходится 83 процента от числа заболевших.

Дополнительной иммунизацией охвачено более 849 тысяч человек.