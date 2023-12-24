Заболеваемость коронавирусом в мире выросла более чем на 50%

Количество случаев заражения коронавирусом в мире с 20 ноября по 17 декабря выросло на 52% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

За указанное время коронавирусом заразились 850 тысяч человек. Число новых смертей снизилось на 8% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. При этом зарегистрировано более 3 тысяч новых смертельных случаев.

"С 13 ноября по 10 декабря 2023-го зарегистрировано более 118 тысяч новых госпитализаций из-за COVID-19 и более 1600 новых госпитализаций в отделения интенсивной терапии. Общий рост составил 23% и 51% соответственно среди стран, постоянно сообщающих данные о текущий и прошлый отчетные периоды", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ВОЗ.

По данным на 17 декабря 2023 года во всем мире зарегистрировано более 772 миллионов подтверждённых случаев заболевания коронавирусом и почти семь миллионов смертей.