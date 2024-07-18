Заболеваемость коклюшем выросла в 82 раза в Астане

Среди детей в Казахстане резко выросла заболеваемость коклюшем. Шокирующие данные озвучила главный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, по итогам полугодия не достигнут охват профилактическими прививками детей в "целевых группах" до двух лет против дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции, полиомиелита, пневмококковой инфекции.

"Как следствие, за шесть месяцев зарегистрировано 435 подтверждённых случаев заболевания коклюшем, среди детей до 14 лет - 417, (показатель – 30,5 на 100 тысяч населения). В 2023 году было зарегистрировано пять случаев коклюша (показатель 0,37). Рост произошёл в 82 раза. Основной причиной заболевания в 54% или в 234 случаях являются отказы родителей от профилактических прививок против коклюша", - сказала спикер.

Также не достигнут требуемый охват двухлетних детей иммунизацией против вирусного гепатита А. С начала года зарегистрировано 147 подтверждённых случаев заболевания данной инфекцией, среди детей до 14 лет - 30 случаев, из них 27 детей или 90% не привитые по причине отказа родителей.

Уровень заболеваемости в Астане в сравнении с другими регионами занимает одно из лидирующих мест (показатель – 10,3 на 100 тысяч населения) и превышает республиканский показатель в 1,2 раза (РК – 8,7 на 100 тысяч населения).