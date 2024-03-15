Заболеваемость коклюшем растёт в Карагандинской области

С начала 2024 года в Карагандинской области зарегистрировано 48 случаев заболевания коклюшем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Большая часть заболевших – дети. Из них 90% невакцинированы. Один ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова говорит, что заболеваемость инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, вызывает обеспокоенность, однако ситуация пока еще стабильная.

С середины 2023 года регистрировались единичные случаи коклюша, а уже сейчас цифра начала расти.