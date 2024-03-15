Заболеваемость коклюшем растёт в Карагандинской области
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С начала 2024 года в Карагандинской области зарегистрировано 48 случаев заболевания коклюшем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
Большая часть заболевших – дети. Из них 90% невакцинированы. Один ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова говорит, что заболеваемость инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, вызывает обеспокоенность, однако ситуация пока еще стабильная.
С середины 2023 года регистрировались единичные случаи коклюша, а уже сейчас цифра начала расти.
"Рост заболеваемости коклюшем связан со снижением коллективного иммунитета из-за пропуска плановой вакцинации и отказов от вакцинации. Рекомендуем родителям обратить внимание на наличие прививок у своих детей. В случае отсутствия вакцинации, получить прививки в медицинской организации по месту прикрепления. Вакцину против коклюша детям делают в 2, 3, 4, 18 месяцев и ревакцинацию в 6 лет", - говорит Бибигуль Тулегенова.
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