Заболеваемость Covid-19 незначительно снизилась в Казахстане

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 августа 2022 года в Казахстане Baigenews.kz рассказали в межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 898 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее было зарегистрировано 951 новый случай.

В "лидерах" по-прежнему Нур-Султан. Но столица, как и остальные регионы Казахстана, в зеленой зоне.

Всего в стране подтверждено 1 382 809 случая, из них: