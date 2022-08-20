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pxnio Вчера, 08:39
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Фото: pxnio

Заболеваемость Covid-19 незначительно снизилась в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 августа 2022 года в Казахстане Baigenews.kz рассказали в межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 898 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее было зарегистрировано 951 новый случай.

В "лидерах" по-прежнему Нур-Султан. Но столица, как и остальные регионы Казахстана, в зеленой зоне.

Всего в стране подтверждено 1 382 809 случая, из них:

  • в городе Нур-Султан – 152,
  • в городе Алматы – 75,
  • в городе Шымкент – 12,
  • в Акмолинской области – 74,
  • в Актюбинской области – 57,
  • в Алматинской области – 5,
  • в Жетысуской области - 15,
  • в Атырауской области – 22,
  • в ВКО – 16,
  • в Абайской области - 20,
  • в Жамбылской области – 11,
  • в ЗКО – 89,
  • в Карагандинской области – 109,
  • в Улытауской области - 19,
  • в Костанайской области – 68,
  • в Кызылординской области – 14,
  • в Мангистауской области – 28,
  • в Павлодарской области – 58,
  • в СКО – 48,
  • в Туркестанской области – 6.

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#коронавирус
Вчера, 08:39
489
Журналист

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