1 апреля в Мангистау был спасён заблудившийся тюлень, который оказался за десятки километров от моря. Об этом сообщили сотрудники филиала компании "Buzachi Operating Ltd". Тюлень был найден на территории их предприятия, расположенной 50 километров от Каспия, в соре — заболоченной местности, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказала Светлана Степень, начальник отдела окружающей среды компании, млекопитающее плавало в соре, и сотрудники немедленно начали спасательную операцию. Тюленя поймали, поместили в бочку и доставили обратно к морю.

"В снежный период мы находили в степи до 10 детенышей тюленей. Видимо, они теряли ориентацию и выползали по снегу в степь. У нас есть алгоритм действий, чтобы выловить диких животных, выхаживать их и выпускать обратно в море или передавать в инспекцию лесного хозяйства", — рассказала Светлана Степень.

Этот случай не первый: после снежных бурь в степи, недалеко от месторождений, нефтяники также находили заблудившихся тюленей. Эко-активисты призывают власти разработать четкий алгоритм действий в случае нахождения этих эндемиков вне их естественного обитания, чтобы безопасно вернуть их в море.

Спасённый тюлень был выпущен в районе Каражанбаса. Службы компании продолжают разъяснительную работу по защите диких животных и птиц в регионе.