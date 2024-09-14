Заблудившуюся в лесу пожилую карагандинку разыскали спасатели

В Карагандинской области спасатели пришли на помощь пенсионерке, которая заблудилась в лесу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В Каркаралинском районе спасатели помогли заблудившейся женщине 1957 года рождения, которая ушла с территории дома отдыха в лес и потеряла ориентир. Женщина попыталась найти дорогу самостоятельно, но затем решила позвонить на номер 112", — говорится в сообщении.

Женщину нашли в трёх километрах от места исчезновения. В медицинской помощи она не нуждалась.