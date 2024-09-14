Заблудившуюся в лесу пожилую карагандинку разыскали спасатели
Сегодня, 18:11
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Сегодня, 18:11Сегодня, 18:11
133Фото: vladimir.tsargrad.tv
В Карагандинской области спасатели пришли на помощь пенсионерке, которая заблудилась в лесу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В Каркаралинском районе спасатели помогли заблудившейся женщине 1957 года рождения, которая ушла с территории дома отдыха в лес и потеряла ориентир. Женщина попыталась найти дорогу самостоятельно, но затем решила позвонить на номер 112", — говорится в сообщении.
Женщину нашли в трёх километрах от места исчезновения. В медицинской помощи она не нуждалась.
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