  • 14 Сентября, 20:00
  • BAIGENEWS

Заблудившуюся в лесу пожилую карагандинку разыскали спасатели

Сегодня, 18:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
vladimir.tsargrad.tv Сегодня, 18:11
Сегодня, 18:11
133
Фото: vladimir.tsargrad.tv

В Карагандинской области спасатели пришли на помощь пенсионерке, которая заблудилась в лесу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В Каркаралинском районе спасатели помогли заблудившейся женщине 1957 года рождения, которая ушла с территории дома отдыха в лес и потеряла ориентир.  Женщина попыталась найти дорогу самостоятельно, но затем решила позвонить на номер 112",  — говорится в сообщении.

Женщину нашли в трёх километрах от места исчезновения. В медицинской помощи она не нуждалась.

Самое читаемое

Наверх