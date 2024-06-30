Заблудившуюся девочку нашли спасатели на берегу озера Алаколь

При патрулировании берега озера Алаколь в области Жетысу, спасатели обнаружили семилетнюю девочку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Как оказалось, ребёнок остался без присмотра взрослых и заблудился Спасатели передали девочку матери. В медицинской помощи она не нуждалась.