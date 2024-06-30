Заблудившуюся девочку нашли спасатели на берегу озера Алаколь
Сегодня, 16:12
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Сегодня, 16:12Сегодня, 16:12
140Фото: МЧС РК
При патрулировании берега озера Алаколь в области Жетысу, спасатели обнаружили семилетнюю девочку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Как оказалось, ребёнок остался без присмотра взрослых и заблудился Спасатели передали девочку матери. В медицинской помощи она не нуждалась.
"МЧС просит взрослых не оставлять детей без присмотра", — говорится в сообщении.
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