  • 30 Июня, 17:47
  • BAIGENEWS

Заблудившуюся девочку нашли спасатели на берегу озера Алаколь

Сегодня, 16:12
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:12
Сегодня, 16:12
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Фото: МЧС РК

При патрулировании берега озера Алаколь в области Жетысу, спасатели обнаружили семилетнюю девочку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Как оказалось, ребёнок остался без присмотра взрослых и заблудился  Спасатели передали девочку матери. В медицинской помощи она не нуждалась.

"МЧС просит взрослых не оставлять детей без присмотра", — говорится в сообщении.

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