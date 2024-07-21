Заблудившимся туристам помогли спуститься с гор в Алматинской области

Поисково-спасательные работы развернулись ночью в горах в Карасайском районе Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Ребята в возрасте от 15 до 20 лет ушли в горы и не смогли самостоятельно спуститься.