  • 21 Июля, 14:02
  • BAIGENEWS

Заблудившимся туристам помогли спуститься с гор в Алматинской области

Сегодня, 13:26
АВТОР
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pixabay Сегодня, 13:26
Сегодня, 13:26
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Фото: pixabay

Поисково-спасательные работы развернулись ночью в горах в Карасайском районе Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Ребята в возрасте от 15 до 20 лет ушли в горы и не смогли самостоятельно спуститься.

"В горной местности спасатели МЧС отыскали троих заблудившихся туристов. С помощью альпинистского снаряжения им помоглиблагополучно спуститься. От медпомощи молодые люди отказались", — говорится в сообщении.

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