Заблудившимся туристам помогли спуститься с гор в Алматинской области
Сегодня, 13:26
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Сегодня, 13:26Сегодня, 13:26
58Фото: pixabay
Поисково-спасательные работы развернулись ночью в горах в Карасайском районе Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Ребята в возрасте от 15 до 20 лет ушли в горы и не смогли самостоятельно спуститься.
"В горной местности спасатели МЧС отыскали троих заблудившихся туристов. С помощью альпинистского снаряжения им помоглиблагополучно спуститься. От медпомощи молодые люди отказались", — говорится в сообщении.
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