Заблудившихся рыбаков и пастуха искали карагандинские спасатели в новогоднюю ночь

Фото: ДЧС Карагандинской области

В ДЧС Карагандинской области рассказали о спасательных операциях, которые пришлось проводить в новогоднюю ночь, передаёт BaigeNews.kz.

31 декабря в 21:17 поступило сообщение о том, что в Актогайском районе Карагандинской области пропал пастух.

"Мужчина 1973 года рождения утром выехал на поиски скота и не вернулся. Поисково-спасательная группа обнаружила пропавшего в десяти километрах от зимовки. Оказалось, что пастух из-за непогоды потерял ориентир. Спасённый в медицинской помощи не нуждался", — рассказали в ДЧС.

Ещё одну спасательную операцию провели в новогоднюю ночь в Актогайском районе области.

"1 января в 1:30 на озере Балхаш силы ДЧС Карагандинской области началиискать двух рыбаков, которые выехали на легковой машине из села Торангылык в южном направлении и не вернулись. В 3:30 спасатели обнаружили рыбаков на сломанной машине в 26 километрах от берега. В 5:55 мужчины были доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждались", — сообщили в ведомстве.

Спасатели напомнили, что на территории Карагандинской области действует штормовое предупреждение.

В ДЧС рекомендовали при ухудшении погоды ограничить выезды и пешие переходы на дальние расстояния, особенно в ночное время. Перед поездками необходимо проверять техническую исправность автомобиля, следить за информацией о метеопрогнозах и штормовых предупреждениях.