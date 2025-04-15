Заблудившихся пастухов три дня не могли найти в степи в Кызылординской области
Родственники пытались разыскать их самостоятельно, но не добились успеха.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Кызылординской области завершились поиски троих пастухов, которые пропали три дня назад после ухода на пастбища, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Утром в полицию Жалагашского района поступило сообщение о том, что трое мужчин отправились из села Каракеткен в поисках скота и не вернулись. Родственники пытались разыскать их самостоятельно, однако, не добившись успеха, обратились за помощью в правоохранительные органы.
Для проведения поисков был задействован личный состав районного отдела полиции, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, а также местные жители. Поисковая операция охватила обширную территорию, включая район и окрестные аулы.
Спустя девять часов поисков инспектор полиции обнаружил пастухов в степи на расстоянии около 160 километров от посёлка. Мужчины не пострадали.
Пропавшие поблагодарили полицейских, спасателей и неравнодушных жителей, принявших участие в их поиске.
Самое читаемое
- Пенсионеров увольняли без выплаты компенсаций в Актюбинской области
- Пианист-виртуоз Олег Переверзев скончался в Алматы
- Что происходит с ценами на продукты в Казахстане: и будет ли хуже?
- Северо-Казахстанская область готовится к мощной третьей волне паводков
- Жители алматинского Арбата в шоке от нашествия бомжей