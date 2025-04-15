В Кызылординской области завершились поиски троих пастухов, которые пропали три дня назад после ухода на пастбища, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Утром в полицию Жалагашского района поступило сообщение о том, что трое мужчин отправились из села Каракеткен в поисках скота и не вернулись. Родственники пытались разыскать их самостоятельно, однако, не добившись успеха, обратились за помощью в правоохранительные органы.

Для проведения поисков был задействован личный состав районного отдела полиции, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, а также местные жители. Поисковая операция охватила обширную территорию, включая район и окрестные аулы.

Спустя девять часов поисков инспектор полиции обнаружил пастухов в степи на расстоянии около 160 километров от посёлка. Мужчины не пострадали.

Пропавшие поблагодарили полицейских, спасателей и неравнодушных жителей, принявших участие в их поиске.