  • 15 Мая, 00:15
  • BAIGENEWS

Заблудившихся парня и девушку эвакуировали с гор Алматы

Они взошли на высоту 2300 метров и не смогли самостоятельно спуститься.

Вчера, 23:26
АВТОР
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скриншот видео Вчера, 23:26
Вчера, 23:26
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Фото: скриншот видео

В Алматы эвакуировали забравшихся в горы парня и девушку, которые не смогли самостоятельно спуститься, передаёт BaigeNews.kz.

Они оказались на высоте 2300 метров с левой стороны от плотины Медео, сообщает МЧС РК.

Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда успешно доставили молодых людей вниз. Медицинская помощь им не понадобилась.

Сообщалось, что спасатели нашли туриста из Вьетнама, который заблудился в горах Алматы.

 

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