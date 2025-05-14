Заблудившихся парня и девушку эвакуировали с гор Алматы
Они взошли на высоту 2300 метров и не смогли самостоятельно спуститься.
Вчера, 23:26
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Вчера, 23:26Вчера, 23:26
121Фото: скриншот видео
В Алматы эвакуировали забравшихся в горы парня и девушку, которые не смогли самостоятельно спуститься, передаёт BaigeNews.kz.
Они оказались на высоте 2300 метров с левой стороны от плотины Медео, сообщает МЧС РК.
Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда успешно доставили молодых людей вниз. Медицинская помощь им не понадобилась.
Сообщалось, что спасатели нашли туриста из Вьетнама, который заблудился в горах Алматы.
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