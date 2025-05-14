В Алматы эвакуировали забравшихся в горы парня и девушку, которые не смогли самостоятельно спуститься, передаёт BaigeNews.kz.

Они оказались на высоте 2300 метров с левой стороны от плотины Медео, сообщает МЧС РК.

Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда успешно доставили молодых людей вниз. Медицинская помощь им не понадобилась.

Сообщалось, что спасатели нашли туриста из Вьетнама, который заблудился в горах Алматы.