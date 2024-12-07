Заблудившихся на Чёртовом озере туристов нашли с помощью дрона с тепловизором
Молодым людям удалось забраться на гору и позвонить в службу спасения.
Сегодня, 22:11
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Сегодня, 22:11Сегодня, 22:11
20Фото: МЧС РК
В Каркаралинском районе Карагандинской области четверо туристов направились в сторону "Чёртового озера", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
С наступлением темноты не добравшись до местности решили вернуться назад в зону отдыха и заблудились. Им удалось забраться на гору и позвонить в службу спасение.
"Спасатели оперативно прибыли на место вызова по указанным координатам. С помощью беспилотного летального аппарата с тепловизором и ночной камерой нашли потерявшихся людей в четырех км от зоны отдыха "Берлога". Все спасенные в медицинской помощи не нуждались", — говорится в сообщении.