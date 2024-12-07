В Каркаралинском районе Карагандинской области четверо туристов направились в сторону "Чёртового озера", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

С наступлением темноты не добравшись до местности решили вернуться назад в зону отдыха и заблудились. Им удалось забраться на гору и позвонить в службу спасение.