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Заблудившихся косуль сняли на видео в Кокшетау

Сегодня, 16:18
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:18
Сегодня, 16:18
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Фото: pxhere.com

Косуль, бегавших по дворам и дорогам, сняли камеры видеонаблюдения в Акмолинской области. В полиции сообщили, что животным помогли перебраться в более безопасные места, передаёт BaigeNews.kz.

"9 декабря ЦОУ УП Кокшетау зафиксирована пробегающая сибирская косуля на пересечении улиц Абая и Назарбаева. Патрульные полицейские выехали на вызов и выпроводили животное с проезжей части. Аналогичная история произошла в Атбасарском районе. Всему виной то, что у диких животных ещё не закончилась зимняя миграция, во время которой копытные возвращаются со своих летних пастбищ в зимнюю среду обитания", - сообщили в полиции.

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