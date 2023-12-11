Заблудившихся косуль сняли на видео в Кокшетау

Косуль, бегавших по дворам и дорогам, сняли камеры видеонаблюдения в Акмолинской области. В полиции сообщили, что животным помогли перебраться в более безопасные места, передаёт BaigeNews.kz.

"9 декабря ЦОУ УП Кокшетау зафиксирована пробегающая сибирская косуля на пересечении улиц Абая и Назарбаева. Патрульные полицейские выехали на вызов и выпроводили животное с проезжей части. Аналогичная история произошла в Атбасарском районе. Всему виной то, что у диких животных ещё не закончилась зимняя миграция, во время которой копытные возвращаются со своих летних пастбищ в зимнюю среду обитания", - сообщили в полиции.