Заблудившегося в тумане пастуха спасли в Кызылординской области

В Кызылординской области спасатели МЧС разыскали пропавшего пастуха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Вчера на пульт 112 поступило сообщение о пропаже гражданина 1967 года рождения. Утром в Сырдарьинском районе Кызылординской области мужчина вышел на выпас скота и не вернулся. По телефону он успел сообщить в крестьянское хозяйство, что из-за сильного тумана потерял ориентир на местности и заблудился. На поиски незамедлительно выдвинулись спасатели", —— говорится в сообщении.

Несмотря на непогоду сегодня утром мужчина был найден силами МЧС недалеко от крестьянского хозяйства "Бимагамбет". В медицинской помощи он не нуждался.