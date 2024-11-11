Заблудившегося в непогоду 70-летнего мужчину спасли в ВКО

Житель города Усть-Каменогорска, 1954 года рождения, оставил свой автомобиль на трассе и забрел в горную местность, чтобы собрать шиповник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Спустя несколько часов он понял, что не может сориентироваться в метели, и вызвал спасателей.

"Поисковая группа с кинологическим расчетом ДЧС ВКО обнаружила обессилившего и замерзшего путника в горах и доставила его до кареты скорой помощи для оказания медицинской помощи", – сообщили сотрудники ведомства.

МЧС напоминает, что лучше переждать непогоду дома, чтобы не рисковать своим здоровьем и жизнью.