Заблудившегося в метель пастуха разыскали с помощью дрона в ЗКО
Сегодня, 09:11
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Сегодня, 09:11Сегодня, 09:11
176Фото: mavic.kz
Спасатели ЗКО завершили очередные сложные поисково-спасательные работы. Накануне мужчина выехал из дома верхом на лошади на поиски скота из села Алатау Сырымского района Западно-Казахстанской области и не вернулся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям.
"Спасатели для повышения зоны охвата поиска поднимали дрон с камерой ночного видения и тепловизором, который помогает точно отслеживать местонахождение пострадавших. Под утро пастух был найден. Оказалось что он потерял ориентир и сбился с пути в условиях сильной метели", — говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние спасенного стабильное. Мужчину доставили в населённый пункт.
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