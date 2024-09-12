Заблудившегося профессионального гид спасли в горах Алматинской области
Сегодня, 01:32
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Сегодня, 01:32Сегодня, 01:32
79Фото: скриншот с видео МЧС
Женщина 1973 года рождения в одиночку поднялась на гору Рахат в Талгарском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
В это время местность накрыл густой туман и она, несмотря не то что является профессиональным гидом, заблудилась.
"К счастью, она нашла место, где ловила сотовая связь и смогла дозвониться на номер 112. Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда обнаружили потерявшуюся и благополучно доставили ее в город", - сообщили в МЧС.
МЧС не рекомендует совершать поход в горы в одиночку.
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