  • 29 Июня, 09:41
  • BAIGENEWS

Заблудившегося гражданина Великобритании нашли в горах Алматинской области

Сегодня, 08:39
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Иллюстрация: belpressa.ru/Алексей Дацковский Сегодня, 08:39
Сегодня, 08:39
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Фото: Иллюстрация: belpressa.ru/Алексей Дацковский

Кинологи МЧС отыскали гражданина Великобритании, который заблудился в горах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.  

Иностранца нашли в районе плато Актас спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда. Для поисков задействовали кинологический расчёт. Пропавший в медицинской помощи не нуждался. 

 

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