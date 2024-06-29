Заблудившегося гражданина Великобритании нашли в горах Алматинской области

Кинологи МЧС отыскали гражданина Великобритании, который заблудился в горах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Иностранца нашли в районе плато Актас спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда. Для поисков задействовали кинологический расчёт. Пропавший в медицинской помощи не нуждался.