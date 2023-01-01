Заблудились на тракторе в степи: двух сельчан спасли в Костанайской области

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Сотрудники полиции и спасатели отыскали двоих сельчан, которые на тракторе заблудились в степи в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Двое жителей посёлка Свободное встретили новый год посреди степи, едва не замёрзнув на тракторе. 31 декабря около 16:00 они выехали в соседнее село Дружба. Мужчины решили сократить путь по полевой дороге, но у трактора пробило колесо. Мобильной связи не было. Тревогу забили односельчане.

"На поиски отправился участковый инспектор полиции Камыстинского отдела полиции Марат Аяпов и Нурболат Зарлыханов. Они обнаружили пропавших и с помощью сотрудников ЧС эвакуировали их. Спасательная операция закончилась в 11 утра 1 января", — говорится в сообщении.

Сельчане Азамат Шарипов и Бейбут Картанбаев поблагодарили полицию и спасателей за спасение жизни.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ