Заблокируют ли TikTok в Казахстане ответили в Минцифры

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев прокомментировал в кулуарах мажилиса вопрос о возможной блокировки TikTok в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, сенатор Геннадий Шиповских предложил запретить TikTok для детей младше 13 лет.

Отвечая на вопрос, Жаслан Мадиев отметил, что блокировка соцсетей закреплена за другим ведомством – министерством культуры и информации.

"Это не говорит о том, что мы не хотим помогать, бороться с неправомерным контентом, который идёт в разрез законодательству. Что касается блокировки, если платформа не нарушает закон, а за этим министерство культуры и информации постоянно следит, и если есть контент, нарушающий закон, есть установленный контакт в TikTok или в другой интернет-платформе. Есть прямая и быстрая коммуникация для подачи заявления на блокировку контента либо удаление. И интернет-платформы наискорейшим образом рассматривают, анализируют этот контент, то есть занимаются модерацией. В случае явного нарушения законодательства они идут навстречу. По блокировке всего TikTok в Казахстане на сегодня мне неизвестна какая-либо информация", - сказал Жаслан Мадиев.