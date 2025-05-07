Забираться на статую Уинстона Черчилля в Лондоне станет уголовным преступлением
Нарушителям будет грозить до трёх месяцев лишения свободы и штраф .
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Британские власти намерены придать памятнику Уинстону Черчиллю на Парламентской площади статус военного мемориала, что автоматически сделает попытки забираться на него уголовно наказуемыми. Об этом сообщили в МВД Великобритании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.
Согласно нововведениям, за осквернение статуи британскому лидеру военного времени, нарушителям будет грозить до трёх месяцев лишения свободы и штраф в размере 1000 фунтов стерлингов.
Инициатива входит в более широкий законопроект "О преступности и полиции", рассматриваемый британским парламентом. Он предусматривает усиленную охрану военных памятников, включая Кенотаф в Уайтхолле, Мемориал королевской артиллерии в Гайд-парке и другие объекты, посвящённые памяти павших в мировых войнах.
Министр внутренних дел Иветт Купер подчеркнула, что данная мера особенно актуальна на фоне предстоящих мероприятий ко Дню Победы. "Будет справедливо, если памятник Черчиллю будет защищён наравне с другими военными мемориалами", — заявила она.
Статуя Уинстона Черчилля была установлена на Парламентской площади в 1973 году, спустя восемь лет после его смерти. В последние годы монумент неоднократно становился объектом акций протеста. Во время демонстраций Extinction Rebellion и Black Lives Matter в 2020 году его разрисовали граффити, а во время недавних протестов активисты залезли на статую, требуя признания прав трансгендерных женщин.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал инициативу. По его словам, Черчилль остаётся национальным героем, а попытки использовать его статую как платформу для протестов — недопустимы.
"Мы обязаны защитить память тех, кто отстаивал свободу страны", — подчеркнул он.
Самое читаемое
- Подполковник полиции погиб в Костанайской области
- Опубликовано расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею
- США заблокировали въезд претенденту на титул WBC из Казахстана
- Казахстанские школьники завоевали "бронзу" на STEM-чемпионате в Греции
- Юный казахстанец претендует на участие в мировом финале гонок дронов