Британские власти намерены придать памятнику Уинстону Черчиллю на Парламентской площади статус военного мемориала, что автоматически сделает попытки забираться на него уголовно наказуемыми. Об этом сообщили в МВД Великобритании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

Согласно нововведениям, за осквернение статуи британскому лидеру военного времени, нарушителям будет грозить до трёх месяцев лишения свободы и штраф в размере 1000 фунтов стерлингов.

Инициатива входит в более широкий законопроект "О преступности и полиции", рассматриваемый британским парламентом. Он предусматривает усиленную охрану военных памятников, включая Кенотаф в Уайтхолле, Мемориал королевской артиллерии в Гайд-парке и другие объекты, посвящённые памяти павших в мировых войнах.

Министр внутренних дел Иветт Купер подчеркнула, что данная мера особенно актуальна на фоне предстоящих мероприятий ко Дню Победы. "Будет справедливо, если памятник Черчиллю будет защищён наравне с другими военными мемориалами", — заявила она.

Статуя Уинстона Черчилля была установлена на Парламентской площади в 1973 году, спустя восемь лет после его смерти. В последние годы монумент неоднократно становился объектом акций протеста. Во время демонстраций Extinction Rebellion и Black Lives Matter в 2020 году его разрисовали граффити, а во время недавних протестов активисты залезли на статую, требуя признания прав трансгендерных женщин.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал инициативу. По его словам, Черчилль остаётся национальным героем, а попытки использовать его статую как платформу для протестов — недопустимы.