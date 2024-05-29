Забил до смерти: мужчину осудили за убийство сожительницы в Павлодаре

37-летняя жительница Павлодара была убита после распития алкоголя вместе с сожителем. Убийство произошло после скандала, который устроил мужчина в ходе бурной совместной посиделки, передает корреспондент BaigeNews.kz.

На скамье подсудимых оказался павлодарец, который под действием спиртного до смерти забил свою нетрезвую сожительницу.

Приговор по факту убийства вынесли сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. Известно, что пара проживала вместе около двух лет. Трагический инцидент произошел в январе 2024-го.

По версии следствия, после совместного распития спиртного, между двумя начался скандал с последующим избиением. Доказано что мужчина наносил множественные удары по разным частям тела, до тех пор, пока женщина не перестала дышать. После чего он закрыл дверь и ушел из дома.

Судья отметил, что подсудимый просил изменить статью на менее тяжкую, указав, что не намеревался убивать сожительницу. Однако, по мнению следствия, улики и поврежедния которые были на теле погибшей говорят об обратном.

Отметим, что ранее мужчина отбывал срок за убийство. В 2020 году он вышел на свободу условно-досрочно. Стоит отметить, что этот факт также сыграл роль при определении срока лишения свободы по новому уголовному делу. Приговором суда павлодарцу окончательно назначили 15 лет колонии.