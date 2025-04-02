Забил до смерти и сжег: жестокое убийство произошло в Алматинской области
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В Казнете активно распространяется видео автомобиля, сгоревшего дотла, в салоне которого обнаружили обгоревшие останки человека,передаёт BaigeNews.kz. В паблике EGOV.PRESS пишут, что подозреваемый убил мужчину ударом молотка по голове из-за конфликта по бизнесу. После этого он попытался скрыть следы, сжёг тело в машине и уехал.
В ДП Алматинской области подтвердили информацию.
"По факту убийства полицией начато досудебное расследование. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по "горячим следам" установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания 43-летний подозреваемый. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств преступления", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что убийство пенсионерки в Шымкенте раскрыли 25 лет спустя.
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