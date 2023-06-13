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  • "Заберите нас" - видео с плачущими детьми вызвало общественный резонанс в стране
snp.ru Сегодня, 13:21
87
Сегодня, 13:21
87
Фото: snp.ru

"Заберите нас" - видео с плачущими детьми вызвало общественный резонанс в стране

Скандал разгорается вокруг детских лагерей Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz. В соцсетях распространяется видео, где дети в оздоровительных лагерях слезно просят забрать их.

По словам авторов видео, детей кормят прокисшей едой и засохшим хлебом. Также голос за кадром говорит о том, что девочке, которая упала со второго этажа, не оказали медицинскую помощь.

Как говорят авторы, лагерь находится в селе Енбекши Тюлькубасского района. Второе видео завирусившееся в сети, по словам автора, было снято в Састобе, лагере Арман. На кадрах видны воспитатели и вожатые, автор указывает, мол, что они работают в состоянии алкогольного опьянения.

В Управлении образования Туркестанской области данный факт прокомментировали, сказав, что сейчас в лагерь с проверкой направлены главные специалисты.

"Для управления образования вопрос обеспечения детей летним лагерем - важный. По поручению главы областного управления образования Динислама Болатхановича, в лагерь Тулькубасского района направлены главные специалисты облоно Клара Оспанова и глава отдела образования Шардаринского района Анафия Арыстанбековна. Они занимаются этим делом, собирают дополнительную информаци", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 13:21
87
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