Забег памяти Героев Победы прошёл в Астане

В честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық қаһарманы первого министра обороны Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова и Халық қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего знамя над Рейхстагом, в триатлон парке столицы прошел забег на 5 и 10 км, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Организатором мероприятия выступило РОО "Atamnyn Amanaty", занимающееся поиском и перезахоронением воинов-казахстанцев, погибших и пропавших без вести в годы Второй мировой войны.

В нем приняли участие около тысячи военнослужащих Вооруженных сил, Пограничной службы КНБ, Национальной гвардии и свыше четырехсот профессиональных бегунов и любителей спорта.

Участников мероприятия приветствовал заместитель председателя РОО "Ветераны Вооруженных Сил" генерал-майор в отставке Марат Нагуманов.

"Стало уже хорошей традицией посвящать спортивные мероприятия памяти прославленных воинов. В прошлом году здесь проходил забег, посвященный 101-летию летчика-штурмовика дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Талгата Бегельдинова. Нынешний марш-бросок приурочен к столетию легендарных героев Сагадата Нурмагамбетова и Рахимжана Кошкарбаева. Участие в этом забеге – это дань уважения к их подвигу, который будет жить в веках, истории о них будут передаваться из поколения в поколение", – подчеркнул он.

Впечатлениями от участия в забеге памяти легендарных воинов-казахстанцев поделился актер Сануржан Сулейменов, который бежал в группе военнослужащих Вооруженных сил.

"Снимаясь в фильмах "Шестой пост" и "Время патриотов", я соприкоснулся с армейским бытом, его спецификой, с физическими нагрузками. Теперь вновь захотелось испытать себя и ощутить сопричастность с историей, которую вершили наши деды и прадеды", – сказал участник забега.

В рамках мероприятия был организован концерт, на котором выступил автор и исполнитель песен Нурлан Алимжанов. Была также развернута полевая кухня, где участника забега смогли подкрепиться солдатской кашей и горячим чаем.