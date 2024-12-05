Забастовка работников "Озенмунайгаз": бурильщики вышли на работу
В КМГ заявили, что трудовые отношения должны регулироваться на основе конструктивного диалога.
Сегодня, 12:13
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Сегодня, 12:13Сегодня, 12:13
59Фото: facebook.com/OzenMunaiGaz
Пятого декабря работники Управления буровых работ АО "Озенмунайгаз" вышли на работу в полном составе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение АО "КазМунайГаз".
Очередные переговоры прошли с профсоюзом работников УБР ОМГ, и по их итогам достигнуты следующие решения:
- несанкционированная акция прекращена;
- сотрудники Управления буровых работ ОМГ вернулись на рабочие места в полном составе;
- вопросы, требующие разъяснения и обсуждения, будут рассмотрены на заседании примирительной комиссии в строгом соответствии с законодательством и в рамках правового поля.
"Согласно закону РК, трудовые отношения должны регулироваться непосредственно между работодателем и работниками на основе конструктивного диалога, без вмешательства третьих лиц", - отметили в КМГ.
Напомним, в нацкомпании ранее выступили с заявлением о ситуации в "Озенмунайгазе".