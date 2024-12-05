Забастовка работников "Озенмунайгаз": бурильщики вышли на работу

Пятого декабря работники Управления буровых работ АО "Озенмунайгаз" вышли на работу в полном составе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение АО "КазМунайГаз".

Очередные переговоры прошли с профсоюзом работников УБР ОМГ, и по их итогам достигнуты следующие решения:

несанкционированная акция прекращена;

сотрудники Управления буровых работ ОМГ вернулись на рабочие места в полном составе;

вопросы, требующие разъяснения и обсуждения, будут рассмотрены на заседании примирительной комиссии в строгом соответствии с законодательством и в рамках правового поля.

"Согласно закону РК, трудовые отношения должны регулироваться непосредственно между работодателем и работниками на основе конструктивного диалога, без вмешательства третьих лиц", - отметили в КМГ.

Напомним, в нацкомпании ранее выступили с заявлением о ситуации в "Озенмунайгазе".