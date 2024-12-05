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Забастовка работников "Озенмунайгаз": бурильщики вышли на работу

В КМГ заявили, что трудовые отношения должны регулироваться на основе конструктивного диалога.

Сегодня, 12:13
АВТОР
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facebook.com/OzenMunaiGaz Сегодня, 12:13
Сегодня, 12:13
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Фото: facebook.com/OzenMunaiGaz

Пятого декабря работники Управления буровых работ АО "Озенмунайгаз" вышли на работу в полном составе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение АО "КазМунайГаз".

Очередные переговоры прошли с профсоюзом работников УБР ОМГ, и по их итогам достигнуты следующие решения:

  • несанкционированная акция прекращена;
  • сотрудники Управления буровых работ ОМГ вернулись на рабочие места в полном составе;
  • вопросы, требующие разъяснения и обсуждения, будут рассмотрены на заседании примирительной комиссии в строгом соответствии с законодательством и в рамках правового поля.

"Согласно закону РК, трудовые отношения должны регулироваться непосредственно между работодателем и работниками на основе конструктивного диалога, без вмешательства третьих лиц", - отметили в КМГ.

Напомним, в нацкомпании ранее выступили с заявлением о ситуации в "Озенмунайгазе".

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