Забастовка нефтяников: В КМГ выступили с заявлением

Официальный представитель компании "КазМунай Газ" Ерлан Сисенов выступил с заявлением о ситуации в "Озенмунайгазе", передаёт BaigeNews.kz.

Он сообщил, что в КМГ внимательно следят за ситуацией в Жанаозене. Ранее в компании дали детальные разъяснения по каждому требованию работников Управления буровых работ производственно-структурного подразделения "Озенмунайгаз".

"В первые дни в несанкционированной акции участвовали 1 700 человек. Но после разъяснительных бесед большинство работников вернулись на рабочие места. Отказываются выходить на смену 281 рабочий, выдвигая требования, основанные на недостоверных сведениях", - заявил Ерлан Сисенов.

По его словам, с 2021 года и по итогам 10 месяцев этого года на работу в Озенмунайгаз принято 1 978 человек, из них 199 человек в Управление буровых работ. В компании созданы хорошие условия, размер социальной поддержки на одного работника - один из самых высоких в регионе.

Действующий коллективный договор Озенмунайгаза заключён 25 апреля между ОМГ и тремя профсоюзами.

"В этом году размер социальной поддержки увеличен на сумму порядка 9 млрд тенге. Также зарплата работников ОМГ ежегодно индексируется. В 2022 году зарплаты работников увеличены на 30%, в 2023 году - на 9,5%, в этом году - на 8%. Коллективным договором предусмотрено более 40 видов социальной поддержки: премии к государственным, национальным и профессиональным праздникам, льготный заём на приобретение и расширения жилья, медицинское обслуживание, выделяется 2 500 путёвок в санатории, ежегодно около 4 500 детей работников ОМГ направляются в оздоровительные лагеря, предусмотрены ежемесячные выплаты в детские сады, средства на обучение в высших учебных заведениях в зависимости от успеваемости детей работников. Также предусмотрены льготы при заключении брака и другое", - пояснили в КМГ.

На сегодня Озенмунайгаз идёт с отставанием плана добычи. В КМГ заявили, что невыполнение показателей скажется на финансовом положении компании.

"Призываем работников Управления буровых работ выйти на работу. Также напоминаем о необходимости соблюдения законов страны", - заключил Сисенов.

Работники Управления буровых работ в Жанаозене приостановили производство и вышли на митинг. Одно из их требований, чтобы компания трудоустроила детей вышедших на пенсию нефтяников и тех, кто не может продолжать работу по состоянию здоровья.

15 ноября в АО "Озенмунайгаз" АО НК "КазМунайГаз" предоставили ответ на выдвинутые работниками требования.

19 ноября в Сети появилось видео, как гендиректор "Озенмунайгаза" обматерил одного из бастующих рабочих.