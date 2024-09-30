За зверское убийство брата осудили жителя Костанайской области

Житель Костанайской области нанёс несколько ножевых ранений брату, а после закопал его тело в золе. Мужчине вынесли приговор, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла 21 декабря 2023 года в посёлке Пригородный. Между братьями возник словесный конфликт, переросший в драку.

"Старший брат Ч.В. нанёс три удара ножом в область грудной клетки и брюшной полости младшему брату Ч.Р.. От полученных ранений Ч.Р. скончался на месте происшествия. С целью сокрытия убийства Ч.В. закопал труп своего младшего брата в золе в одной из заброшенных комнат дома", - сообщили в суде.

Подсудимый в суде вину не признал, просил переквалифицировать его действия на статью 102 УК (убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны).

Суд признал мужчину виновным в совершении убийства и с учётом установленных по делу обстоятельств назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.