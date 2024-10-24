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За жизни пострадавших при взрыве газа в Кызылорде подростков 83 дня боролись врачи

Сегодня, 17:43
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:43
Сегодня, 17:43
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Фото: baigenews.kz

Четверо подростков получили сильнейшие ожоги при взрыве газа в Кызылорде. 83 дня за их жизни боролись врачи. Сегодня ребят выписали из больницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Все четверо подростков выписаны домой из Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы. Состояние двоих пациентов, остававшихся на долечивании, оценивается, как удовлетворительное, послеоперационный период протекал без осложнений, трансплантаты прижились полностью. В последующем дети будут наблюдаться по месту жительства, даны все рекомендации по уходу и дальнейшей реабилитации", - отметили в ведомстве.

Пострадавших 28 июля доставили в клинику с ожогами 85% и 89% поверхности тела. Врачи диагностировали также ожоговый шок III степени и ожоговую болезнь в стадии токсемии, что практически было не совместимо с жизнью.

Три недели за жизнь детей боролись реаниматологи, проводилась круглосуточная интенсивная противошоковая терапия для стабилизации состояния, после чего пациентов перевели в профильное ожоговое отделение.

"Все четверо пациентов нуждались в операции по пересадке кожи – аутодермопластике. Врачи комбустиологи ЦДНМП Алматы - Раджа Жумадильдаев и Гульшарат Жусупкалиева выполнили серию сложнейших операций. Врачи боролись за жизнь пациентов на протяжении 83 дней. Практически три месяца круглые сутки медперсонал не отходил от постелей больных", - сообщили в Минздраве.

Напомним, газ взорвался в жилом доме в Кызылорде 28 июля. Серьёзно пострадали четверо подростков. Произошло разрушение конструкций без возникновения пожара в результате утечки газовоздушной смеси. 

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