За жизни пострадавших при взрыве газа в Кызылорде подростков 83 дня боролись врачи

Четверо подростков получили сильнейшие ожоги при взрыве газа в Кызылорде. 83 дня за их жизни боролись врачи. Сегодня ребят выписали из больницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Все четверо подростков выписаны домой из Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы. Состояние двоих пациентов, остававшихся на долечивании, оценивается, как удовлетворительное, послеоперационный период протекал без осложнений, трансплантаты прижились полностью. В последующем дети будут наблюдаться по месту жительства, даны все рекомендации по уходу и дальнейшей реабилитации", - отметили в ведомстве.

Пострадавших 28 июля доставили в клинику с ожогами 85% и 89% поверхности тела. Врачи диагностировали также ожоговый шок III степени и ожоговую болезнь в стадии токсемии, что практически было не совместимо с жизнью.

Три недели за жизнь детей боролись реаниматологи, проводилась круглосуточная интенсивная противошоковая терапия для стабилизации состояния, после чего пациентов перевели в профильное ожоговое отделение.