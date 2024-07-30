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За женщиной, повредившей ногу в горах, спасатели вылетели на вертолете

Сегодня, 14:51
АВТОР
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За женщиной, повредившей ногу в горах, спасатели вылетели на вертолете Сегодня, 14:51
Сегодня, 14:51
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Спасатели эвакуировали женщину, получившую травму в горах Восточно-Казахстанской области, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба Министерства по ЧС РК, в Катон-Карагайском районе у подножья горы Белуха во время прогулки 50-летняя туристка, которая находилась здесь в составе группы, получила травму ноги и не смогла самостоятельно спуститься.

На помощь женщине для оказания медицинской помощи и транспортировки оперативно прибыли спасатели и врачи. Для этого был организован срочный вылет на вертолете  "Казависпас" МЧС.  

Они оказали пострадавшей туристке медицинскую помощь и эвакуировали женщину в Усть-Каменогорск, где сдали на руки сотрудникам скорой медицинской помощи.

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