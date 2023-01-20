За задержку выплаты зарплат более 900 работодателей оштрафовали в РК

Фото: gov.kz

В 2022 году государственные инспекторы Казахстана выявили 914 случаев нарушения сроков выплаты заработной платы. Для восстановления трудовых прав 21 700 работников взыскана заработная плата на сумму более 5,3 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные министерства труда и социальной защиты Казахстана.

Руководителям данных-нарушителей выдали 881 предписание и оштрафовали на 144,6 миллиона тенге.