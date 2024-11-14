За взятку в 73,5 млн тенге арестовали главу госпредприятия в Алматы

Директора филиала "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" подозревают в коррупции, передаёт BaigeNews.kz.

"Пресечён факт взяточничества в особо крупном размере при выдаче положительных заключений к ПСД по реконструкции котельных в больницах, школах и других социально значимых объектах Алматы. 27 октября после получения части взятки в сумме 12,2 миллиона тенге из ранее оговорённых 73,5 миллиона тенге изобличён директор Филиала РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" по Северному региону Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства", - сообщили в Антикоре.