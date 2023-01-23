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  • За взятку в 20 тысяч долларов задержан глава департамента Минобороны
inform.kz Сегодня, 10:10
423
Сегодня, 10:10
423
Фото: inform.kz

За взятку в 20 тысяч долларов задержан глава департамента Минобороны

Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении руководителя структурного подразделения Министерства обороны Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Временно исполняющий обязанности начальника Департамента информатизации оборонного ведомства подозревается в получении взятки в сумме 20 000 долларов США от поставщика за беспрепятственное подписание акта приема-передачи с нарушением сроков поставки оборудования видеоконференцсвязи.

Подозреваемый задержан и с санкции следственного суда города Астана заключен под стражу.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

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#Коррупция #взятка #подозрение
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:10
423
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