За взятку в 13 миллионов тенге задержали руководителя управления акимата Шымкента

В Шымкенте задержан руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата. Об этом сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции города Шымкент Даурен Ергарин, передаёт BaigeNews.kz

Уточняется, что сейчас Антикор проводит досудебное расследование в отношении чиновника. Его подозревают в получении взятки в размере 13 миллионов тенге от предпринимателя за оплату бюджетных средств при субсидировании пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам мегаполиса.

"С санкции суда подозреваемый заключён под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается, иная информация согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - отметил Ергарин.

Ранее стало известно о задержании в Костанае группы лиц, подозреваемых в хищении более 500 миллионов тенге, выделенных на субсидии.