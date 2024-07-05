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За взятку сотруднику департамента по делам обороны поплатилась жительница Семея

Сегодня, 07:23
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 07:23
Сегодня, 07:23
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Фото: baigenews.kz

Суд в Семее рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, давшей деньги должностному лицу в качестве благодарности за отправку её сына на военную службу в Аягуз, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в марте 2024 года. 

"Т. посредством мобильного приложения отправила взятку в размере 10 000 тенге сотруднику департамента по делам обороны области Абай. Подсудимая вину признала в полном объёме", - сообщили в суде.

Приговором суда №2 Семея гражданка признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 367 УК РК, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 15-кратной суммы взятки - 150 000 тенге. А также пожизненное лишение права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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