Суд №2 города Усть-Каменогорска вынес приговор бывшему заместителю руководителя департамента экологии по ВКО Рауану Турарову, признав его виновным в получении взятки в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, по жалобе граждан департамент экологии по ВКО под руководством Рауана Турарова инициировал проверку золотоизвлекательной фабрики на предмет соблюдения норм экологического законодательства РК.

В итоге проверяющие нашли ряд нарушений, в том числе и отклонение от проектных решений по срокам завершения строительства. Эти нарушения грозили предприятию приостановкой работы.

Чтобы этого избежать, по версии следствия, в мае 2023 года чиновнику дали взятку в 30 тысяч долларов, чтобы акт по результатам проверки оказался положительным, а компанию не привлекли к ответственности.

В суде Тураров вину не признал и просил оправдать его. Однако суд вынес обвинительный приговор, при этому учёл в качестве смягчающего обстоятельства наличие у подсудимого пятерых маленьких детей.

"Вина подсудимого подтверждена вещественными доказательствами – денежными средствами в сумме 6 млн 970 тысяч тенге, показаниями свидетелей, результатами негласных следственных действий и заключениями экспертиз. Суд, исходя из тяжести совершённого преступления, назначил Турарову самый строгий вид наказания, предусмотренный санкцией статьи, – лишение свободы сроком на семь лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе”, – говорится в сообщении пресс-службы суда.

В ведомстве также пояснили, что к осуждённым за совершение тяжких коррупционных преступлений условно-досрочное освобождение не применяется.