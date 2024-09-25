За взятку осужден руководитель квазигоскомпании

В Астане за получение взятки осужден руководитель квазигосударственной компании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд столицы.

Сообщается, что он перечислил аванс и корректировал смету по проекту строительства многоквартирного жилого комплекса, через посредника получил от владельца ТОО "K" в качестве взятки 170 млн тенге. Посредником выступил некий Д.

Вина подсудимых доказана. Подсудимый К. частично признал свою вину, а подсудимый Д. признал вину полностью.

К. приговорён к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора. Д. осужден к шести месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор суда не вступил в законную силу.