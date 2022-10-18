За взятку осужден экс-начальник СИЗО Актобе

Суд Актобе вынес приговор в отношении экс-начальника учреждения КА-168/3 ДУИС по Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Он обвинялся в получении взятки (статья 366 часть 2 УК), сообщается на сайте суда.

Указывается, что подсудимый 7 сентября 2022 года, будучи начальником учреждения КА-168/3 ДУИС по Актюбинской области, получил 450 000 тенге в качестве взятки за перевод подсудимого из помещения камерного типа в казарму во время отбывания наказания и обеспечения его работой в будущем.

Обвиняемый вину полностью признал. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность подсудимого, признано чистосердечное раскаяние, наличие малолетнего ребенка. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность подсудимого, признано нарушение принятой им присяги.