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Вчера, 23:31
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За взятку осужден экс-начальник СИЗО Актобе
Суд Актобе вынес приговор в отношении экс-начальника учреждения КА-168/3 ДУИС по Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Он обвинялся в получении взятки (статья 366 часть 2 УК), сообщается на сайте суда.
Указывается, что подсудимый 7 сентября 2022 года, будучи начальником учреждения КА-168/3 ДУИС по Актюбинской области, получил 450 000 тенге в качестве взятки за перевод подсудимого из помещения камерного типа в казарму во время отбывания наказания и обеспечения его работой в будущем.
Обвиняемый вину полностью признал. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность подсудимого, признано чистосердечное раскаяние, наличие малолетнего ребенка. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность подсудимого, признано нарушение принятой им присяги.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор суда не вступил в законную силу.
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