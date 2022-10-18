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BaigeNews.kz Вчера, 23:31
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Фото: BaigeNews.kz

За взятку осужден экс-начальник СИЗО Актобе

Суд Актобе вынес приговор в отношении экс-начальника учреждения КА-168/3 ДУИС по Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Он обвинялся в получении взятки (статья 366 часть 2 УК), сообщается на сайте суда. 

Указывается, что подсудимый 7 сентября 2022 года, будучи начальником учреждения КА-168/3 ДУИС по Актюбинской области, получил 450 000 тенге в качестве взятки за перевод подсудимого из помещения камерного типа в казарму во время отбывания наказания и обеспечения его работой в будущем.
 
Обвиняемый вину полностью признал. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность подсудимого, признано чистосердечное раскаяние, наличие малолетнего ребенка. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность подсудимого, признано нарушение принятой им присяги.
 
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор суда не вступил в законную силу.
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#Коррупция #взятка #СИЗО #Актюбинская область
Редактор Baigenews.kz
Вчера, 23:31
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