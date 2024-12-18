Антикоррупционная служба по городу Шымкенту завершено досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности руководителя отдела городского Департамента Комитета Государственной инспекции труда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Шымкента.

"Она обвиняется в неоднократном получении взяток на общую сумму 850 тысяч тенге от родителей детей с ограниченными возможностями за согласование их групп инвалидности. Взятки были получены при пособничестве медсестры одной из поликлиник города", - говорится в сообщении.

В настоящее время прокуратурой города обвиняемые преданы суду.

"В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 77 Конституции каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - отметили в прокуратуре.

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