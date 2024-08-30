За взятки осужден сотрудник колонии в ЗКО
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За взяточничество осужден и.о. начальника режимного отдела колонии в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
"При получении очередной взятки через посредника в сумме 15 тысяч тенге и за пронос трёх мобильных телефонов с поличным задержан и.о. начальника режимного отдела одного из учреждений. Кроме того, установлены и зафиксированы факты проноса сотрудником учреждения запрещенных предметов марихуаны. Допрошенный по делу подозреваемый сотрудник учреждения дал признательные показания", – сообщает прокуратура.
Городской суд Уральска приговорил его к штрафу в тридцатикратном размере суммы взятки, это 450 тысяч тенге.
Этим же приговором осуждены ещё два лица. Они получили различные сроки лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
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