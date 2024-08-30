За взятки осужден сотрудник колонии в ЗКО

За взяточничество осужден и.о. начальника режимного отдела колонии в ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"При получении очередной взятки через посредника в сумме 15 тысяч тенге и за пронос трёх мобильных телефонов с поличным задержан и.о. начальника режимного отдела одного из учреждений. Кроме того, установлены и зафиксированы факты проноса сотрудником учреждения запрещенных предметов марихуаны. Допрошенный по делу подозреваемый сотрудник учреждения дал признательные показания", – сообщает прокуратура.

Городской суд Уральска приговорил его к штрафу в тридцатикратном размере суммы взятки, это 450 тысяч тенге.

Этим же приговором осуждены ещё два лица. Они получили различные сроки лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.