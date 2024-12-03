За взятки осудили руководство заповедника в Жетысуской области

В Алматинской области вынесли приговор руководителям из РГУ "Алакольский государственный заповедник". Дело рассматривалось в Алакольском районном суде. На скамье подсудимых, как сообщили в Антикоррупционной службе, оказались директор заповедника Абылкасимов К., его заместитель Бейсенов Н. и руководитель отдела Шалапанов Р., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

"Они признаны виновными в неоднократном получении взяток в группе лиц по предварительному сговору от местных жителей за непривлечение к административной ответственности за незаконное сенокошение на обслуживаемой территории. Абылкасимову и Шалапанову назначено наказание в виде штрафа в размере 10,5 млн тенге каждому, Бейсенову – 15,7 млн тенге", - говорится в сообщении.

Этим же приговором жители Алакольского района Булгунчинов О. и Канагатов К. за дачу взяток указанным должностным лицам приговорены к штрафу в размере 6 млн тенге и 2,2 млн тенге соответственно.

"Осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора", - добавили в Антикоре.

Судебный акт в законную силу вступил.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане растёт количество коррупционных преступлений.