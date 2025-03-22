В Актау местный житель выбрасывал строительный мусор из окна квартиры на четвёртом этаже жилого дома, передаёт BaigeNews.kz.

Это сняли на видео очевидцы, кадры появились в соцсети.

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В городском управлении полиции прокомментировали ситуацию местному изданию lada.kz. Инцидент произошёл в доме №28 в 14 микрорайоне.

Стражи порядка установили личность нарушителя, составив на него протокол по статье 505 КоАП РК. Действия влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге).

В январе 2023 года в Актау на голову прохожему упало кухонное кресло, которое выбросили с балкона. Несмотря на проведённую операцию, мужчина скончался.