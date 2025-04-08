В Казахстане снизился дефицит придорожных туалетов с 490 до 190 по стране. Об этом на брифинге в правительстве сообщил заместитель министра туризма и спорта Ержан Еркинбаев, передает BaigeNews.kz.

Комментируя в целом, дефицит туалетов он отметил, что ведомство этим вопросом не занимается.

"Если вы говорите про санитарные узлы, то их строят местные исполнительные органы. Конечно же, напоминаем, выезжаем с инспекцией, где их не хватает, и где они по разным причинам бывают закрыты. Где-то воду отключают, где-то персонал, который там работает, не выходит на работу по разным причинам. За всеми туалетами в стране уследить Министерство туризма не может, но тем не менее динамика есть", - сказал вице-министр.

По его словам, в законодательство внесут поправки, которые позволят Минтуризма финансировать инфраструктуру. Таким образом, эта мера должна повлиять на снижение дефицита придорожных туалетов.