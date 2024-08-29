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За "вальс" на дороге наказали двух водителей в Костанае

Сегодня, 17:45
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baigenews.kz Сегодня, 17:45
Сегодня, 17:45
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Фото: baigenews.kz

В соцсетях завирусилось видео, на котором автомобили Chevrolet и Nissan одновременно совершают разворот на пересечении улицы Алтынсарина и проспекта аль-Фараби в Костанае. Именно здесь установлен дорожный знак 3.19 "Поворот запрещён". Водителей нашли и наказали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские установили личности обоих водителей. За игнорирование требований дорожного знака их привлекли к административной ответственности. Каждому назначен штраф по 11 тысяч тенге.

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