За "вальс" на дороге наказали двух водителей в Костанае

В соцсетях завирусилось видео, на котором автомобили Chevrolet и Nissan одновременно совершают разворот на пересечении улицы Алтынсарина и проспекта аль-Фараби в Костанае. Именно здесь установлен дорожный знак 3.19 "Поворот запрещён". Водителей нашли и наказали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские установили личности обоих водителей. За игнорирование требований дорожного знака их привлекли к административной ответственности. Каждому назначен штраф по 11 тысяч тенге.