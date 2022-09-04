За уничтожение лесов грозит уголовная ответственность – МВД

Фото: МЧС РК

Министерство внутренних дел РК напомнило о предусмотренной законодательством уголовной ответственности за уничтожение лесов и повреждение лесных насаждений, передаёт BaigeNews.kz.

С соответствующим видеообращением выступил начальник управления следственного департамента МВД РК Ермек Шульден.

"Умышленное уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, как входящих, так и не входящих в лесной фонд, совершённые путём поджога или иным способом, в том числе и в результате загрязнения отходами и выбросами, квалифицируется статьей 341 Уголовного кодекса РК", - предупредил представитель МВД.

Он добавил, что данное преступление относится к категории тяжких и предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.