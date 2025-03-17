В Сети активно распространяется видео, на котором человек утверждает, что если ушедший из жизни человек 50 лет не читал намаз, он обязан заплатить садака в размере 18 млн тенге. Это заявление вызвало широкий отклик среди пользователей интернета, и редакция BaigeNews.kz обратилась за комментарием в ДУМК.

В ответ на растущие вопросы среди граждан, ДУМК пояснило ситуацию, уточнив, что ранее в народе существовал обряд "Дәуір айналдыру" ("Искупительное подаяние за умершего"), который проводился с целью возмещения пропущенных молитв и постов, которые умерший не успел выполнить при жизни. Этот обряд был известен под разными названиями в разных регионах Казахстана, например, "Підия", "Дәуір жүргізу", "Дәуір көтеру", "Садақасын беру" и другие.

Однако, согласно разъяснениям ДУМК, в шариате нет конкретных указаний о выплате подаяния за пропущенные молитвы.

"Согласно ханафитскому мазхабу, если больной человек не мог читать намаз даже жестами, а также если путешественник или больной человек скончался, не восполнив пропущенные во время Рамазана посты, то в этом случае эти обязанности с него снимаются. Аллах в Коране говорит: "[Пост предписан] в считанные дни. А если кто-либо из вас болен или в пути, то пусть постится в другие дни. А для тех, кто едва способен держать пост, – искупление: накормить одного бедняка" (сура "Бакара", аят 184). Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал в одном из хадисов: "Если человек умирает, не восполнив свой пост, пусть за каждый пропущенный день накормят одного бедняка"", - говорится в сообщении.

Тем не менее, учитывая важность намаза как основного поклонения в исламе, ученые ханафитского мазхаба пришли к выводу, что возможно выплачивать подаяние за пропущенные молитвы, аналогично практике по отношению к пропущенным постам.

ДУМК напомнило, что хотя выплата подаяния не снимает обязанности за пропущенные молитвы, это действие рассматривается как благодеяние в надежде на милость Аллаха.

"Эти доводы касаются именно поста. Однако в шариате нет конкретного предписания из Корана или хадисов относительно выплаты подаяния (підия) за пропущенные молитвы. Однако, учитывая, что намаз является еще более важным видом поклонения, ученые ханафитского мазхаба, проведя аналогию с постом, пришли к выводу, что можно выплачивать подаяние за каждый пропущенный намаз, эквивалентное подаянию за один день поста. Ученый Ибн Абидин сказал: "Тот, кто пропустил обязательные молитвы и, имея возможность, не восполнил их даже жестами, должен завещать искупление за каждую пропущенную молитву в размере половины саа (1,625 г) пшеницы. То же самое касается витр-намаза" ("Хашият" Ибн Абидина, 1/492). В преданиях от Ибн Аббаса говорится: "Никто не может молиться или поститься вместо другого, но он может отдать подаяние от его имени – по одному муду (мере) пшеницы за каждый день" (хадис передан ан-Насаи). Имам Мухаммад сказал, что даже если умерший не завещал давать подаяние от его имени, это, по воле Аллаха, может принести ему пользу. А если он завещал, то это принесет ему пользу наверняка. Однако выплата подаяния не означает, что с умершего снимается обязанность совершения пропущенных молитв. Это лишь благое деяние, совершаемое в надежде на милость Аллаха", - уточнили в ДУМК.

Важно отметить, что хотя в социальных сетях появились утверждения о высокой сумме садака, таких официальных предписаний в религиозных текстах нет.

В данном контексте распространение этой информации может быть недоразумением или интерпретацией традиции в современном контексте.